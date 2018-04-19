Операция «Медведь: костромские чекисты обманывали Гитлера всю войну

Судьба человека: из Солигалича — к фашистам

25-летнего преподавателя вечерней школы в Солигалическом районе Александра Васнецова (фамилия изменена — Авт.) призвали в армию в 1939 году. Он выучился на радиста, получил звание младшего сержанта, попал в 23-ю танковую дивизию, и 9 августа 1941 года на Украине попал к немцам в плен — они подожгли танк, и всех, кто там находился, сразу «вырубило».

Кострома в 1939 году.

Александр попал в сборный пункт для военнопленных, потом в немецкий лагерь. С нашими пленными активно работали вербовщики. Им предлагали стать шпионами и диверсантами, после специальной подготовки их должны были забросить в советский тыл. Тех, кто соглашался, лучше кормили и вообще обещали золотые горы.

Школа «Цеппелин-Норд»

Стрельба из разных видов оружия, умение обращаться с взрывчаткой, радиостанциями, ориентироваться в лесу — всему этому будущих диверсантов обучали в специальных школах разведывательного центра «Цеппелин-Норд». Туда и попал солигаличанин Александр Васнецов.

В школе «Цеппелин-Норд» советских пленных обучали приемам разведки.

Через несколько месяцев Александр Васнецов уже знал задание, которое ему придется выполнять. Их группу из трех человек (все — советские военные, которые оказались в плену) должны были забросить в Ярославскую область — тогда в нее входил и наш регион).

Там группа с кодовым названием «Медведь» должна была легализоваться и начать работу — во-первых, информировать руководителей «Цеппелин-Норда» о настроениях людей, во-вторых, устраивать диверсии — взрывать мосты, вести акции устрашения населения.

Все это, по мысли немецкой разведки и руководителя «Цеппелин-Норд» штурбаннфюрера Краусса, должно было облегчить наступление немецких войск. Диверсанты получили массу советских документов: удостоверения личности, военные билеты, печати, бланки, около 117 тысяч советских денег, отличную одежду и продукты, радиопередатчик.

Кортик, который был у группы диверсантов.

И вот 18 марта немецкий самолет сбросил группу «Медведь» в Солигаличском районе.

Из абвера — в СМЕРШ

Не успели парашюты «Медведей» оказаться на земле, как группа уже знала, что сделает: пойдет к советским властям и все расскажет. Александр Васнецов, как и двое его коллег, договорились об этом еще в разведшколе. В общем, немцы явно преувеличивали недовольство советской властью.

«Медведи» закопали в лесу обмундирование, документы, оружие и отправились в районный отдел госбезопасности.

Участники группы должны были распространять вот такие листовки.

«Медведям» в военное время, очевидно, не поздоровилось бы. На всех троих завели уголовные дела. Однако упустить шанс вступить в игру с немецкой разведкой и заморочить ей голову, наши не могли. В конце концов, местные чекисты проконсультировались с московскими коллегами (члены «Медведя» на некоторое время даже оказались в «Бутырке») и уголовные дела были приостановлены. «Медведей» выпустили на свободу. А Александра Васнецова чекисты взяли себе в помощники.

Гиммлер потирает руки

Через некоторое время руководители «Цеппелин-Норд» получили от «Медведя» радиограмму — приземление прошло успешно. Ее тщательно проанализировали — нет ли ловушки? Но нет, радиографировали, несомненно, «Медведи».

А сообщения начали идти регулярно. Группа рассредоточилась по разным домам, завербовала завхоза лесоучастка, связалась с местными дезертирами… Информация была такой обширной, что руководитель «Цеппелин-Норд» Краусс решил послать на помощь «Медведям» новую группу.

…Все радиограммы, конечно, придумывали наши чекисты. Делали по десятку вариантов одного сообщения, чтобы не дать немцам почувствовать подвох. Параллельно членов «Медведя» подробно допрашивали о других учениках разведшколы — благодаря этой информации на территории страны было арестовано 12 немецких агентов.

Радиоигра с противником. В центре — костромич Михаил Павлов

Новая группа диверсантов, сброшенная в нашем крае немцами летом 43-го года, была, разумеется, сразу же арестована, груз (снова деньги, оружие, документы) оказался в наших руках. Но в Германию отправили совсем другую информацию — встреча с «Медведем» прошла успешно, обе группы наладили опорную сеть в городах, у них есть база в лесу. Чекисты вели игру предельно осторожно — ни в коем случае не давая почувствовать навязчивость. Рация регулярно «выходила из строя», возникали другие проблемы.

О гениальной группе агентов «Медведь» уже знали и в Берлине, о них докладывали лично шефу СС Гиммлеру. Полковник Краусс получал поздравления и награды. Здесь очень надеялись на помощь агентов во время немецкого наступления. Только этого наступления уже не было — никогда.

Начался 1944 год, и немцы отступали.

Как обмануть немцев

Фашистов кормили фальшивой информацией или такой, которая, в общем, и так секрета не представляла — например, о том, что в Советской армии скоро введут новые образцы офицерских званий. Случайные пожары (например, конюшни), несчастные случаи (рухнул старый мост) в радиограммах фашистам выдавались за результат подрывной деятельности «Медведя». По некоторым сведениям, о «Медведе» знали и в ставке Гитлера.

Впрочем, немцам стало уже не до советского тыла, и в марте 1945 года «Цеппелин-Норд» перестал отвечать на вызовы «Медведя». Можно было подводить итоги операции, которая продолжалась 740 дней.

Кострома 9 мая 1945 года.

Наши чекисты арестовали 12 немецких агентов, конфисковали три пулемета, миномет, 30 автоматов и карабинов, 42 пистолета, 28 тысяч патронов, сотни мин, примерно полтонны взрывчатки, около полутора миллионов рублей. Деятельность немецкой разведки в нашем регионе была полностью парализована.

Когда все закончилось, Александру Васнецову по решению суда дали 5 лет лагерей. В начале 90-х годов прокуратура пересмотрела его дело, и с учетом всех обстоятельств, полностью его реабилитировала.

А информация об операции «Медведь» была полностью засекречена. Об этом успехе костромского СМЕРШа стало известно только 70 лет спустя.

Кирилл РУБАНКОВ.