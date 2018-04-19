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11 экс-игроков НФЛ и НБА записали видео в поддержку легализации марихуаны в спорте
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11 экс-игроков НФЛ и НБА записали видео в поддержку легализации марихуаны в спорте 

SPORT24.ru 52 минуты назад
Одиннадцать бывших игроков НФЛ и НБА записали видео, в котором они курят марихуану и защищают ее использование в медицинских и рекреационных целях.
В «твиттере» B/R был размещен ролик, в коротом экс-игроки НФЛ Джон Моффитт, Шон Смит, Рики Уильямс, Эбен Бриттон, Райан Клэди и Бо Скайф, а также бывшие игроки НБА Эл Харрингтон, Мэтт Барнс, Кеньон Мартин, Гари Пейтон и Каттино Мобли выступают под лозунгом «Я поддерживаю каннабис в спорте».
Использование марихуаны в североамериканских лигах запрещено, однако все чаще слышны голоса за ее легализацию. Стоит отметить, что недавно главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признавался, что использовал каннабис в терапевтических целях, чтобы облегчить боли в спине.
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