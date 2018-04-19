Эллардайс недоволен действиями «Эвертона»

Маркетинговый отдел «Эвертона» предложил болельщикам дать оценку работе главного тренера команды Сэма Эллардайса в этом сезоне и это очень не понравилось тренеру.

"Видимо наш директор по маркетингу плохо понимает в футболе. Его дело это исследование рынка, поэтому ему следовало подумать, прежде чем делать подобные вещи. Председатель совета директоров клуба извинился передо мной за это. Какую оценку я бы поставил сам себе по 10-бальной системе? Да идите вы в жопу. 11! — смеясь, ответил Эллардайс в интервью Sky Sports.

Напомним, что Эллардайс возглавил «Эвертон» с 30 ноября. Под его руководством клуб занимает девятое место в Премьер-лиге.