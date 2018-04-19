Сэм Эллардайс: «Моя оценка? Да идите вы в ж***!»

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс раскритиковал клуб за то, что руководство решило провести опрос среди болельщиков по поводу работы специалиста. Поклонникам команды в анкете необходимо было поставить тренеру оценку от 1 до 10.

— Наш директор по маркетингу — не самый большой знаток футбола, — приводит Sky Sports слова Эллардайса. — Он не понимает, как тут все работает. Он занимается исследованием рынка, но ему стоило подумать, правильно ли так поступать.

Вчера я разговаривал с председателем совета директоров, и он за это извинился. Давайте двигаться дальше и не вздумайте спрашивать, какую я выставил бы себе оценку.

— И все же, что бы вы себе поставили?

— Да идите вы в ж***. 11!