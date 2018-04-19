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Сэм Эллардайс: «Моя оценка? Да идите вы в ж***!»
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Сэм Эллардайс: «Моя оценка? Да идите вы в ж***!» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Sports.ru
Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс раскритиковал клуб за то, что руководство решило провести опрос среди болельщиков по поводу работы специалиста. Поклонникам команды в анкете необходимо было поставить тренеру оценку от 1 до 10.
— Наш директор по маркетингу — не самый большой знаток футбола, — приводит Sky Sports слова Эллардайса. — Он не понимает, как тут все работает. Он занимается исследованием рынка, но ему стоило подумать, правильно ли так поступать.
Вчера я разговаривал с председателем совета директоров, и он за это извинился. Давайте двигаться дальше и не вздумайте спрашивать, какую я выставил бы себе оценку.
— И все же, что бы вы себе поставили?
— Да идите вы в ж***. 11!
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