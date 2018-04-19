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Хамитов: бюджет ХК «Салават Юлаев» создает возможности для высоких результатов
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Хамитов: бюджет ХК «Салават Юлаев» создает возможности для высоких результатов 

ТАСС 41 минуту назад
УФА, 19 апреля. /ТАСС/. Финансирование уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» позволяет добиваться высоких результатов, также созданы хорошие условия для проведения тренировок и матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил в четверг глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе общения с жителями республики в формате прямого эфира.
"Финансирование — добротное, возможности для того, чтобы результат был хороший, есть. Условия для тренировок, для проведения матчей замечательные. Надеемся на то, что «Салават Юлаев» будет показывать выдающиеся результаты", — сказал он.
По словам Хамитова, в хоккее в последнее время в силу разных причин «больше стали интересовать заработки, а результаты отошли на второй план». «Я хочу сказать, что нам бизнесмены такие не нужны, нам нужны хоккеисты, которые будут отстаивать честь республики, города, команды и будут добиваться результатов», — отметил руководитель республики.
Он напомнил о назначении нового тренера Николая Цулыгина, который «молод, полон энтузиазма и хочет добиться результата».
Уфимский клуб в нынешнем сезоне дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил в серии челябинскому «Трактору» со счетом 3-4. «Салават Юлаев» 4 апреля сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Эрккой Вестерлундом, 11 апреля на этот пост назначен Николай Цулыгин, который входил в тренерский штаб финского специалиста.
В 2017 году на поддержку вертикали башкирских клубов, в том числе «Салавата Юлаева», было направлено 2,5 млрд рублей.
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