Хамитов: бюджет ХК «Салават Юлаев» создает возможности для высоких результатов

УФА, 19 апреля. / ТАСС /. Финансирование уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» позволяет добиваться высоких результатов, также созданы хорошие условия для проведения тренировок и матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил в четверг глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе общения с жителями республики в формате прямого эфира.

"Финансирование — добротное, возможности для того, чтобы результат был хороший, есть. Условия для тренировок, для проведения матчей замечательные. Надеемся на то, что «Салават Юлаев» будет показывать выдающиеся результаты", — сказал он.

По словам Хамитова, в хоккее в последнее время в силу разных причин «больше стали интересовать заработки, а результаты отошли на второй план». «Я хочу сказать, что нам бизнесмены такие не нужны, нам нужны хоккеисты, которые будут отстаивать честь республики, города, команды и будут добиваться результатов», — отметил руководитель республики.

Он напомнил о назначении нового тренера Николая Цулыгина , который «молод, полон энтузиазма и хочет добиться результата».

Уфимский клуб в нынешнем сезоне дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил в серии челябинскому «Трактору» со счетом 3-4. «Салават Юлаев» 4 апреля сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Эрккой Вестерлундом, 11 апреля на этот пост назначен Николай Цулыгин, который входил в тренерский штаб финского специалиста.

В 2017 году на поддержку вертикали башкирских клубов, в том числе «Салавата Юлаева», было направлено 2,5 млрд рублей.