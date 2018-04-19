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Хамитов: в Башкирии создадут все условия при возможном участии ФК «Уфа» в еврокубках
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Хамитов: в Башкирии создадут все условия при возможном участии ФК «Уфа» в еврокубках 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: ТАСС
УФА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Башкирии создадут все условия для проведения матчей, если футбольный клуб «Уфа» будет участвовать в еврокубках. Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе традиционного общения с жителями республики в формате прямого эфира.
"Футбольный клуб создан совершенно недавно, а сейчас идет на шестом месте в чемпионате России. Никто даже и представить не мог таких высоких результатов. Команда играет слаженно, тренер молодой, амбициозный, пока все получается. Если клуб займет достойное место и сможет попасть в европейские кубки, то, конечно же, мы с удовольствием проведем эти матчи и создадим все условия для того, чтобы можно было провести такого рода игры в Уфе", — сказал он.
В декабре 2017 года генеральный директор клуба Шамиль Газизов говорил, что футболистам «Уфы» пока рано задумываться об участии в еврокубках, клуб должен двигаться вверх поступательно.
Футбольный клуб из Уфы основан в 2010 году. С сезона-2014/15 выступает в Российской футбольной премьер— лиге, в текущем сезоне клуб занимает шестое место в чемпионате России после 26 туров, набрав 35 очков. По итогам текущего сезона клубы, занявшие первые три места примут участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Четвертая и пятая команда чемпионата выступят в Лиге Европы с третьего и второго раундов квалификации соответственно, победитель Кубка России напрямую попадет в групповой турнир Лиги Европы.
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