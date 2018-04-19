Симеоне высказался о будущем Гризманна в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что клуб обязан сохранить нападающего Антуана Гризманна

"Я надеюсь, что Гризманн увидел перспективу развития нашей команды. Если мы будем бороться с «Барселоной» за чемпионство до конца сезона и победим в Лиге Европы, то сезон можно будет назвать успешным. Думаю, что это повлияет на решение Гризманна. Мы со своей стороны обязаны дать ему дополнительную мотивацию. В этом случае, он может остаться с нами", — приводит слова Симеоне Sky Sports.