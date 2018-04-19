Ещё
Симеоне высказался о будущем Гризманна в «Атлетико»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Симеоне высказался о будущем Гризманна в «Атлетико» 

Soccer News 39 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что клуб обязан сохранить нападающего Антуана Гризманна.
"Я надеюсь, что Гризманн увидел перспективу развития нашей команды. Если мы будем бороться с «Барселоной» за чемпионство до конца сезона и победим в Лиге Европы, то сезон можно будет назвать успешным. Думаю, что это повлияет на решение Гризманна. Мы со своей стороны обязаны дать ему дополнительную мотивацию. В этом случае, он может остаться с нами", — приводит слова Симеоне Sky Sports.
Ранее сообщалось, что 27-летний Гризманн принял решение перейти в «Барселону». Также форвард входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
Soccer News: последние новости
На Умтити появился третий претендент У Переса состоялся резкий разговор с Зиданом по итогам матча с "Атлетиком" Руджери призвал Месси отказаться от выступлений за "Барселону" ради Чемпионата Мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз85
Россияне уничтожили французов на ЧМ18
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним121
Футболистки пообещали фанатам эротическую фотосессию4
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение