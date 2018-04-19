«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В рамках 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» играет против «Атлетико».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

19 апреля. Стадион «Аноэта» (Сан-Себастьян).

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