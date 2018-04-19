В рамках 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» играет против «Атлетико».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Реал Сосьедад
Атлетико М Рульи Херонимо • Ариц Элустондо • Навас Рауль • Морено Эктор • Де ла Белья Альберто • Каналес Серхио • Ильяраменди Асьер • Пардо Рубен • Янузай Аднан • Виллиан Жозе • Оярсабаль Микель
Запасные: Сурутуса Давид • Хуанми Мигель • Тоньо Рамирес • Кевин Родригес • Баутиста Хон • Арсальюс Альваро • Субельдия Игор
Облак Ян • Хуанфран Торрес • Савич Стефан • Годин Диего • Врсалько Шиме • Корреа Анхель • Ньигес Сауль • Томас Тейе • Коке Хорхе • Гризманн Антуан • Гамейро Кевин
Запасные: Торрес Фернандо • Габи Фернандес • Гонсалес Серхи • Вернер Аксель • Хименес Хосе • Витоло Виктор
19 апреля. Стадион «Аноэта» (Сан-Себастьян).
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