«Аль-Ахли» уволил С. Реброва с поста главного тренера

Руководство «Аль-Ахли» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Сергея Реброва , сообщает официальный сайт клуба.

На посту наставника клуба из Саудовской Аравии украинского специалиста сменит Фатхи Аль-Джебель. Под руководством Реброва «Аль-Ахли» занял второе место в завершившемся чемпионате страны, лишь на одно очко отстав от «Аль-Хиляля».

Ранее пресса неоднократно сообщала о возможной отставке Реброва, однако специалист опровергал эту информацию. До перехода в «Аль-Ахли» летом 2017 года Ребров тренировал киевское «Динамо».