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«Аль-Ахли» уволил С. Реброва с поста главного тренера
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«Аль-Ахли» уволил С. Реброва с поста главного тренера 

Чемпионат.com 25 минут назад
Фото: Soccer News
Руководство «Аль-Ахли» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Сергея Реброва, сообщает официальный сайт клуба.
На посту наставника клуба из Саудовской Аравии украинского специалиста сменит Фатхи Аль-Джебель. Под руководством Реброва «Аль-Ахли» занял второе место в завершившемся чемпионате страны, лишь на одно очко отстав от «Аль-Хиляля».
Ранее пресса неоднократно сообщала о возможной отставке Реброва, однако специалист опровергал эту информацию. До перехода в «Аль-Ахли» летом 2017 года Ребров тренировал киевское «Динамо».
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