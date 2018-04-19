Тренерский штаб «Брюгге» определился со стартовым составом на матч 4-го тура плей-офф чемпионата Бельгии против «Шарлеруа». С первых минут на поле у хозяев выйдет российский вратарь Владимир Габулов.
Отметим, что вратарь, пополнивший состав «Брюгге» в зимнее трансферное окно, в седьмой раз попал в стартовый состав черно-синих. В шести предыдущих играх он пропустил 14 мячей.
Матч «Брюгге» — «Шарлеруа» начнется в 21.30 по московскому времени.
Hier zijn jullie Brugse XI voor vanavond! #BluvnGoan 💪🏼 #CluCha pic.twitter.com/G6AoHtC34J
— Club Brugge KV (@ClubBrugge) 19 апреля 2018 г.