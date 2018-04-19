Ещё
Экс-футболист сборной Аргентины посоветовал Месси больше не играть за «Барселону» в этом сезоне, а готовиться к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-футболист сборной Аргентины посоветовал Месси больше не играть за «Барселону» в этом сезоне, а готовиться к ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Оскар Руджери высказал мнение, что Лионелю Месси следует прервать выступления за «Барселону» в текущем сезоне, чтобы полностью сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира 2018 года в России.
«Вы думаете, «Барселона» может упустить титул, если Месси больше не будет играть в этом сезоне? Лионель должен позвонить президенту клуба и сказать ему: «Это мой чемпионат мира, я намерен посвятить себя национальной команде», — приводит слова Руджери Goal.
Он отметил, что реалии современного футбола не дают игрокам как следует подготовится к таким крупным турнирам.
«Перед чемпионатом мира 1986 года в Мексике у нас было 65 дней чтобы подготовится, и все эти дни мы были вместе», — добавил прославленный аргентинский защитник.
Ранее сообщалось, что три футболиста «Зенита» вошли в предварительный список игроков сборной Аргентины на ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
Футболист «Валенсии» сломал табло для замены игроков Церемония награждения «Манчестер Сити» состоится после матча с «Хаддерсфилдом» «Балтика» одержала победу в первом матче на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз105
Россияне уничтожили французов на ЧМ22
Сборная России проиграла Швеции2
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним122
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение