Экс-игрок сборной Аргентины: «Месси больше не надо играть за „Барселону“ в этом сезоне»

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Оскар Руджери считает, что Лионелю Месси следует перестать выступать за «Барселону» в текущем сезоне и полностью сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира. Руджери уверен, что «Барселона», опережающая своего ближайшего преследователя в чемпионате Испании на 12 очков за 5 туров до конца чемпионата, не упустит титул даже без своего лидера на поле.

«Вы думаете, «Барселона» может упустить титул, если Месси больше не будет играть в этом сезоне? Лионель должен позвонить президенту клуба и сказать ему: «Это мой чемпионат мира, я намерен посвятить себя национальной команде».

Как, думаете, поступят партнеры Месси по сборной Аргентины, если увидят, что тот собирается работать с Сампаоли? Они поступят так же. Месси следует позвонить Сампаоли и сказать, что он полностью сосредоточится на чемпионате мира», — сказал Руджери в эфире FOX Sports.