Ещё
Экс-игрок сборной Аргентины: «Месси больше не надо играть за „Барселону“ в этом сезоне»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-игрок сборной Аргентины: «Месси больше не надо играть за „Барселону“ в этом сезоне» 

SPORT24.ru 31 минуту назад
Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Оскар Руджери считает, что Лионелю Месси следует перестать выступать за «Барселону» в текущем сезоне и полностью сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира. Руджери уверен, что «Барселона», опережающая своего ближайшего преследователя в чемпионате Испании на 12 очков за 5 туров до конца чемпионата, не упустит титул даже без своего лидера на поле.
«Вы думаете, «Барселона» может упустить титул, если Месси больше не будет играть в этом сезоне? Лионель должен позвонить президенту клуба и сказать ему: «Это мой чемпионат мира, я намерен посвятить себя национальной команде».
Как, думаете, поступят партнеры Месси по сборной Аргентины, если увидят, что тот собирается работать с Сампаоли? Они поступят так же. Месси следует позвонить Сампаоли и сказать, что он полностью сосредоточится на чемпионате мира», — сказал Руджери в эфире FOX Sports.
SPORT24.ru: последние новости
Синиша Михайлович может продолжить тренерскую карьеру в России Сборная России забросила 7 шайб в ворота команды Франции в матче юниорского ЧМ Левандовски заявил одноклубникам о желании перейти в «Реал»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз85
Россияне уничтожили французов на ЧМ18
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним121
Футболистки пообещали фанатам эротическую фотосессию4
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение