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Сычёв: сборной России по силам выйти в 1/4 финала ЧМ-2018
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Сычёв: сборной России по силам выйти в 1/4 финала ЧМ-2018 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв рассказал о своих ожиданиях от выступления сборной России на ЧМ-2018 в ходе публичного выступления в Европейском музее и центре толерантности.
«Нашей сборной по силам выйти в четвертьфинал, это было бы потрясающим результатом. Черчесов — хороший тренер. Надеюсь, поддержка болельщиков поможет ему побеждать с нашей сборной.
Если бы я был главным тренером сборной России, то начал бы с системы подготовки молодых футболистов, все звёзды появляются оттуда. Молодым футболистам посоветовал бы каждый день упорно работать и ждать своего шанса. Если вы достаточно хороши, чтобы уехать за рубеж — нужно это делать.
Почему это редко происходит с нашими футболистами? Русские люди часто скучают по своей стране вдали от дома. Я мог играть в Европе после «Марселя», но большая проблема российских футболистов — их ментальная слабость. Их тянет домой. А ещё в нашем футболе есть другая проблема — большие деньги, которые влияют на молодых футболистов. Они рано получают хорошие контракты и теряют мотивацию», — передаёт слова Сычёва корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
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