Хьюзтон, у вас — проблемы? Огонь первого дня ЮЧМ в Магнитогорске

Десять шайб на двоих забили канадцы с американцами, приведя в экстаз переполненную Арену «Металлург». Жарко было и у шведов со швейцарцами.

Первый день этапа ЮЧМ взрывается в Магнитогорске ядерно-хоккейной бомбой. Афиша вечернего матча «Канада — США» заставляет сойти с ума металлургический город. Билеты за символические 100 рублей в кассах не найти за неделю до игры! А в четверг в хоккейных пабликах в социальных сетях активизируются «жучки». С рук заветные проходки стоили уже в четыре, а то и в шесть раз дороже!

Шутка ли, когда друг против друга рубятся топ-проспекты планетарного масштаба! У американцев первый номер драфта 2019 года прочат Джэку Хьюзу. В свои 16 лет он за 27 матчей в главной юниорской лиге США набирает 54 очка, забивая почти по шайбе за матч. Чем не юный Фил Кэссел?

Погасили и карточку, и французов. Хозяева празднично стартовала на ЮЧМ По другую сторону баррикад — Алекс Лафринье. Скауты отзываются о пареньке не иначе, как «будущий Кросби»! 42 гола и 38 асисстов в 60 матчах — и это — не сон, а статистика парняги в нынешнем году.

И Алекс демонстрирует товар лицом на 16-й минуте. Двумя движениями Лафринье зашнуровывает троих американцев и отправляет вратаря в буфет. С ума сойти! Этот чудо-гол — ответ канадцев на выстрел Фараби в ближний угол, которым США открыли счет.

Очередь крыть Хьюза — он ассистирует Вальстрому, и американцы снова впереди. Но дальше трижды бабахает пушка кленовых: Фуди, Баль и Лавойе — хоккеисты, которых многочисленные скауты, прибывшие на Урал, совершенно точно занесли в свои блокноты!

Но после перерыва США реанимирует… кто бы вы думали? Естественно, Хьюз. Американский вундеркинд сначала ассистирует Вальстрому. Затем уже сам прошивает ближний угол. 4:4 — голевое пиршество продолжается!

Но кленовых не удержать — Лавойе оформляет дубль, а победную точку в пустые ворота ставит Томас. А ведь Лафринье сказал еще не все…

БЕРГГЕН — ШВЕДСКИЙ ХАРЛАМОВ?

А днем в пресс-центре откровенничал коллега из Швейцарии, и парня переполняли эмоции:

— Это просто чума, я в таких дворцах еще не был. Внутри — медиа-куб, интерактивная строка. Свет, звук — все по высшему разряду! Мне говорили, что в КХЛ стадионы и уровень организации — бомба. Но чтобы так… У вас даже специальный человек кнопку в лифте нажимает! Суперсервис! Круче только Ральф Энгельтадт Арена в Дакоте, но это — космос!

Первыми лед пробуют шведы и швейцарцы. Поначалу куда более худосочные на фоне скандинавских гренадеров швейцарцы могут даже сотворить мини-сенсацию. Особенно усердствует Кейн Сопа, чья фамилия заставляет хихикать школьников на трибунах. Но мастерства не хватает. Скучный хоккей в средней зоне — разве этого мы ждали от зажигательного ЮЧМ?

— Хотите шоу? Его есть у меня! — авторитетно заявляет Йонатан Берггрен.

Раз — швед тащит шайбу по флангу, в одиночку объезжает всех и кладет снаряд точно в «девятку». Два — он же блестяще реализует выход «2 в 1», играя в перепас с другой звездочкой «Тре Крунур» Дэвидом Густаффсоном. И три: 17-й номер по-бильярдному отправляет «свояка» в ворота несчастных швейцарцев! Да это же шведский Харламов, не иначе!

Сопа свой гол за Швейцарию все-таки забивает — но это для красно-белых это слабое утешение — 1:3.

— Йонатан сыграл отлично, это факт. Он — отличный игрок с высоким уровнем мастерства, хорошим катанием и светлой головой. Но так должны играть все хоккеисты нашей команды — на максимуме своих возможностей. Это же сборная Швеции! — говорит главный тренер скандинавов Торни Бенделин. — Начали мы нервно, несколько скомкано. Все-таки мы ни разу не играли до этого на этой прекрасной Арене. Но в целом я доволен — мы обыграли, пожалуй, лучшую сборную Швейцарии из тех, что нам противостояли в последнее время.

— Выходит, ваша команда и без Расмуса Далина, главной суперзвезды, способна свернуть горы? — У нас — самые высокие цели на этом турнире. Далин? Вы знаете, он не смог подъехать потому, что он просто выжат — и морально, и физически. У него был очень сложный сезон, и это второй год, когда он находится под колоссальной нагрузкой. Он играл за основную национальную команду, за молодежку на чемпионате мира, провел почти полсотни матчей за «Фрилунду»… Мы не имеем права вызывать человека, пусть и такого уровня, если есть другие парни в лучшем состоянии и готовые сыграть лучше.

— Йонатан, что такого ты съел сегодня такого на завтрак? — на десерт интересуемся у автора хет-трика Берггрена. — Ха-ха, ничего необычного — привычный рацион! Все дело в партнерах на льду, они позволили мне сыграть в свою игру! Первый матч всегда сложный. Хорошо, что победили.

Журналисты уже собрались покидать микст-зону, когда главком шведов попросил задержаться корреспондента «Советского спорта»:

— Забыл отметить: две с половиной тысячи зрителей на дневном матче — это нечто фантастичное! Так и напишите!

Группа А. Швеция — Швейцария — 3:1. Канада — США — 6:4