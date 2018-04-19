Скоулз дал совет Моуринью, как использовать Санчеса

"Важно правильно определиться с игроками, которые будут играть слева и справа от Лукаку. Я думаю, что на поле лучше выпустить Рэшфорда и Мартиаля. Впрочем Моуриньо, наверняка, поставит Санчеса.

Мне кажется, что Алексис находится в плохой форме, к тому же он предсказуем. Санчес является прекрасным игроком, но он пока не продемонстрировал свой уровень в «МЮ». Поэтому лучший выбор для Моуринью на матч с «Тоттенхэмом» это Рэшфорд и Мартиаль", — цитирует Скоулза Goal.com.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» состоится 21 апреля и начнется в 19:15 мск.