Ещё
Никита Кучеров: Василевский был невероятен на протяжении всего года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Никита Кучеров: Василевский был невероятен на протяжении всего года 

Советский спорт 1 час назад
— У нас много уверенности в (Василевском) и каждый раз, когда он делает важный сэйв, это придает энергии всей скамейке.
Виктор Хедман: Василевский может выиграть «Везина Трофи» в этом году, и это будет абсолютно заслуженно
Он был невероятен на протяжении всего года и хорошо заметно, что становится лучше и лучше с каждой игрой плей-офф, — передает слова Хедмана официальный сайт НХЛ.
Добавим, что после четырех матчей серии между «Тампа-Бэй» и «Нью-Джерси» счет 3-1 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч пройдет 22 апреля на их домашней арене и начнется в 02:00 по Москве.
Советский спорт: последние новости
Рамос посоветовал "Реалу" продать Бензема Арсен Венгер: Возможно, Мхитарян восстановится к игре с "Атлетико" Виталий Мутко: Тестовый матч в Калининграде нам удался
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз105
Россияне уничтожили французов на ЧМ22
Сборная России проиграла Швеции2
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним122
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение