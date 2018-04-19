Никита Кучеров: Василевский был невероятен на протяжении всего года

— У нас много уверенности в (Василевском) и каждый раз, когда он делает важный сэйв, это придает энергии всей скамейке.

Виктор Хедман : Василевский может выиграть «Везина Трофи» в этом году, и это будет абсолютно заслуженно

Он был невероятен на протяжении всего года и хорошо заметно, что становится лучше и лучше с каждой игрой плей-офф, — передает слова Хедмана официальный сайт НХЛ.

Добавим, что после четырех матчей серии между «Тампа-Бэй» и «Нью-Джерси» счет 3-1 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч пройдет 22 апреля на их домашней арене и начнется в 02:00 по Москве.