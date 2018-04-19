Ловчев: Глушаков сплавляет Карреру? Ерунда! Такой игрой он сплавляет себя

«ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОРВАТЬ „ТОСНО“ В ДОБАВОЧНОЕ ВРЕМЯ»

Это ж надо такой «подарок» преподнести болельщикам в день 95-летия создания общества «Спартак» ?! В европейских чемпионатах, если команда находится постоянно наверху, она должна в большинстве случаев обыгрывать явного аутсайдера. Но в нашем чемпионате такого нет. В мое время у нас была полная уверенность: если к нам приезжает «Кайрат» «Нефчи» или «Пахтакор», мы им отгрузим три-четыре мяча. И, кстати, почти всегда так и было. У нас же кто-то из лидеров в каждом туре проваливается.

За что Карреру сжигают на костре? В «Спартаке» слабое звено — вовсе не тренер

Часто спартаковские болельщики предъявляют мне претензии, что я не люблю «Спартак». Я им отвечаю, что за это время так и не увидел, что Каррера поставил команде игру и особенно в защите. И что болельщики теперь скажут после вчерашнего матча с «Тосно»? Игроки разбазаривали моменты весь матч, а затем единственный момент у ворот «Спартака» в конце привел к голу.

Что должно быть дальше, когда условный фаворит принимает условного аутсайдера? Хозяева должны выйти после добавочного времени и на глазах своих болельщиков просто порвать соперника. А что мы увидели? Равную игру против команды, где большие проблемы с деньгами. Когда придет время переподписывать контракты, игроки «Спартака» при помощи своих агентов будут выпрашивать себе какие-то дополнительные условия. Но в любом контракте есть пункт, что игрок должен полностью выкладываться на тренировках и в матчах. И кто вчера так выложился? Как может действующий чемпион страны проиграть дважды подряд на своем поле «Уралу» и «Тосно?!

»НЕЛЬЗЯ БЫЛО ДАВАТЬ БИТЬ ПЕНАЛЬТИ ГЛУШАКОВУ»

Не стреляйте в Глушакова… Капитана «Спартака» надо поддержать

Считаю грубейшей ошибкой Карреры, что он дал бить пенальти Глушакову. После матча пошли слухи, что Глушаков сплавляет Карреру. Полная ерунда! Такой игрой он себя сплавляет. Денис сейчас находится в плохом состоянии. Если б Каррера сидел рядом со мной и смотрел матч по телевизору, он бы увидел, как на последней минуте камера показала Глушакова, он выглядел очень растерянным. Тогда итальянец точно бы понял, что пенальти Денису сейчас нельзя доверять.

На пресс-конференции Карреру спросили, готов ли он к отставке. Он ответил, что готов. Не знаю, что в голове у руководителей клуба, какие смысли по поводу Карреры, но если в следующем туре «Спартак» проиграет «Ахмату», то нервы могут и не выдержать. Но я не вижу, кто сейчас может заменить итальянца.

Но Каррера и сам видит, что игры нет. Почему команда один матч проводит отлично, а другой проваливает? Почему любая подача в штрафную на последних минутах — это половина гола? Я постоянно об этом говорю. Но надо же с этим разбираться.