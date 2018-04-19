«Спартак» теперь камикадзе. Команда Карреры убила себя, еще три клуба и всю лигу

После вылета «Спартака» из Кубка России многое в нашем футболе чуточку поменяло вектор, а что-то и вовсе — оборвалось, по сути, едва начавшись.

Пока коллеги предлагают не стрелять в Дениса Глушакова за ужасную реализацию и не сжигать на костре Массимо Карреру после падения его команды за шаг до трофея, я напишу немного о другом. Вылет «Спартака» из Кубка России на данной стадии — это смерть одной мечты для трех клубов РФПЛ и серьезный имиджевый урон по лиге в уефашных турнирах на следующий год. Но обо всем по порядку.

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И это, возможно, самое безболезненное. Это как смерть, после которой умерший сам себя закопал, бережно установил у холмика в виде изголовья надгробную плиту с текстом вроде «Извините» и никого не позвал всплакнуть над могилой. «Спартак» самостоятельно лишил себя, казалось перед полуфинальными матчами, легкого трофея, выброшенного на обочину сезона по остаточному признаку. Мол, «Локомотив» вцепился в чемпионский титул еще зимой, и все, что осталось красно-белым, так это утешить себя Кубком России, который, между прочим, футболисты «Спартака» не держали в руках уже 15 лет.

Но проблема амбиций, желания выигрывать трофеи и фактологичного подтверждения клубного слогана «Вернулись править», сродни проблеме утопающих. А их спасение зависит исключительно от них же самих. Поэтому сжигайте главного тренера как Жанну д`Арк или стреляйте в Глушакова как Жорж Шаль Дантес — ни на что это, кроме самого «Спартака», не повлияет.

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Никто и подумать осенью не мог, что для откровенных середняков нашего футбола («Рубин» — последние несколько лет) внезапно появится перспектива еврокубков. После того, как «Спартак» в Кубке России остался единственным клубом из РФПЛ, сразу у трех соседей по лиге подскочило давление, адреналин и весна не только удивительно ярко запахла, но и заиграла новыми красками. Теперь борьба за шестое место, переодетое в ерокубковый лук в случае победы «Спартака»в КР, наполнилась смыслом. Вы только представьте! В чемпионате России появилась еще одна интрига! Кайф же, разве нет?

Но она, эта чертова интрига, словно Сергей Есенин , то ли сама повесилась, то ли ее убили. Скорее, конечно, второе. После промаха Глушакова и точного удара Нуну Роши мечты о Лиге Европы для выше указанных российских коллективов превратились в пыль. Никакого Сергея Семака на бровке где-нибудь в Испании, никакого дубля Сердара Азмуна где-нибудь в Швеции, никакого удара по ногам, да так чтоб бутсы сопернику порвать, от Анри Хагуша где-нибудь в Англии.

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Помпезно звучит, но это так. Теперь в групповом этапе Лиги Европы сыграет либо «Тосно», либо «Авангард». Конечно, если с деньгами и стадионом у волгоградского триумфатора будет все в порядке. И это большая радость для таких маленьких клубов — один, скорее всего, вылетит в ФНЛ, а другой может оказаться в ПФЛ — но оно нам надо? Это же не фильм «Тренер», где «Метеор» Данилы Козловского играет с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Это суровая реальность с выносами от всевозможных «Марселей», «Валенсий» и «Хоффенхаймов».

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А раз поражения и еврокубковая осень, после которой разве что разныться и заложить за воротник захочется — получается, это неминуемый провал в таблице коэффициентов, мощное наступление португальцев на наши пятки, сотни колонок от экспертов разной руки, гигабайты аналитических текстов и тысячи комментариев под ними. А что, не может быть иначе? Простите, но я в положительный исход не верю. Вообще.

Вероятно, сейчас кто-то наклацает, что притянуто за уши, надумано в холодном бреду или высосано из пальца, и что «Спартак» вообще не причем. Но он причем. Проиграл «Тосно» и не взял трофей — это, еще раз, дело клуба и его болельщиков. А последствия случившегося скажутся почти на всем отечественном футболе. Последнее — не ради пафоса или словца какого хотите цвета, а потому что мы еще пожнем плоды, не побоюсь этих слов, феерического события.