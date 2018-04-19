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Ульрайх: «Хайнкес в меня поверил, с Анчелотти этого не было»
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Ульрайх: «Хайнкес в меня поверил, с Анчелотти этого не было» 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх признался, что главный тренер команды Юпп Хайнкес, придя в мюнхенский клуб осенью, наделил голкипера уверенностью, которой ему не хватало во время работы под руководством Карло Анчелотти, предшественника Хайнкеса.
«Хорошие матчи у меня пошли, когда команду возглавил Юпп Хайнкес. Я сразу почувствовал, что тренер во мне уверен, с его предшественником я этого не чувствовал. А уверенность — это самое главное для спортсмена.
Карло Анчелотти на меня не рассчитывал, не особо верил в меня, мало со мной общался», — цитирует Ульрайха Sport Bild.
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