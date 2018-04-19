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В Цигломени смелая норка несколько раз наведалась к рыбакам за угощениями
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В Цигломени смелая норка несколько раз наведалась к рыбакам за угощениями 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Встреча с норкой во время рыбалки у архангелогородца Антона Гусева произошла позавчера. Молодой человек рассказал 29.ru, как удалось подружиться со зверьком, который поначалу сторонилась рыболовов. — Был на рыбалке за 25-м Лесозаводом, вижу, норка по берегу бегает. Я кинул рыбку — она схватила и побежала на берег, спрятала. Так она всё ближе и ближе подходила, а потом вообще начала с руки брать. Спустя некоторое время уже не боялась подходить, смотрела, что в пакете лежит. Я, наверно, не первый, кто её кормит рыбкой, вот и подходит к рыбакам, — поделился Антон.
Скорее всего, норка действительно уже приучена к людям — в социальных сетях сегодня же появились видео и других рыбаков, которым тоже довелось покормить зверька. А первоначальная ее скромность — не более чем способ проверить, можно ли доверять людям и в то же время забрать у них немножко улова.
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