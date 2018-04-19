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Миллер о хите Кучерова: когда такое делает один из лучших форвардов — это искра
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Миллер о хите Кучерова: когда такое делает один из лучших форвардов — это искра 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джей Ти Миллер поделился мнением о жёстком силовом приёме Никиты Кучерова против Сами Ватанена в четвёртом матче серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1, 3-1 в серии). «Каждый раз, когда один из лучших атакующих игроков лиги исполняет такой хит, это дает искру всей команде, — подчеркнул в раздевалке Миллер. — Это был важный эпизод всего первого периода. Когда Кучеров настолько вовлечен в физическом аспекте игры, это отправляет сигнал другим игрокам. Мне кажется, что после его хита мы провели очень солидную игру», — цитирует Миллера официальный сайт лиги.
Посмотреть видео можно на официальном канале Sportsnet в YouTube.
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