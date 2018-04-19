Джек Хьюз: Про Мозякина не слышал — я хочу играть в НХЛ

Юный талант сборной США, фаворит драфта НХЛ будущего года Джек Хьюз, в одиночку разрывающий юниорскую лигу USDP, стал, несомненно, лучшим в составе американской команды по итогам рубки с канадцами. 16-летний парень вернул звездно-полосатых в игру, забил красавец-гол и отдал две роскошные передачи. А после матча пообщался с корреспондентом «Советского спорта».

— Джек, «США — Канада» — классика хоккея. Обидно, что проиграли? — Все канадцы играли отлично сегодня. Мы не смогли выполнить установку на игру, сказалось волнение перед первой игрой. Упустили игру в начале, вернулись, но сил не хватило на концовку.

— Что стало ключевым моментом в матче? — Все 60 минут были важны. Мы дважды уступали в две шайбы, один раз получилось сравнять. Во второй — не вышло.

— Как вам Магнитогорск? Россия в целом? — Мне здесь нравится. Отличная поддержка трибун была сегодня. Очень громко! Много болельщиков.

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— Вы забили красивый гол, который еще и сравнял счет в игре. — На самом деле ничего особенного. Хоккей складывается из возможностей, которые нужно реализовывать. Один раз мне это удалось. Увидел открытый угол, бросил и забил.

— Какой главный вывод по итогам игры с Канадой? — Здесь нет слабых соперников. На чемпионате мира играют лучшие из лучших. Поэтому надо помнить об этом, готовясь к следующим матчам. Канадцы были сильны, но следующие соперники будут точно не слабее.

— Гол и два результативных паса — это хорошо лично для вас? — Это хорошо, конечно. Но мы проиграли, и это меня расстраивает. Даже несмотря на то, что вели в счете, а потом, проигрывая, сравняли.

— Было сложно добраться до России? Можно ли говорить о некой акклиматизации? — Нет, мы добрались нормально. Все в порядке.

— На вас не давит, что вы — фаворит драфта-2019? — Это, конечно, захватывающе. И это вдохновляет. Но до этого момента еще много времени. Предстоит сыграть много игр, и нужно думать о них, а не о драфте.

— А про русский хоккей что знаете? Мозякин? — Не слышал. Я хочу играть в НХЛ. Поэтому слежу только за этой лигой!

— Кто, как вы считаете, фаворит ЮЧМ? — Мы и канадцы, конечно, фавориты. Но, повторюсь, здесь нет слабых команд. Нам надо идти дальше и побеждать в каждом матче.