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Участники чемпионата профессионального мастерства экономически востребованы
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Участники чемпионата профессионального мастерства экономически востребованы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В столице проходят отборочные соревнования для участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
На базе технополиса «Москва» представлены семь компетенций чемпионата: плотницкое дело, производство мебели, веб-дизайн, полимеханика и автоматизация, промышленный дизайн, изготовление прототипов и инженерный дизайн. Отборочные соревнования по остальным компетенциям проходят в колледжах Москвы.
— Столица является ключевым регионом по подготовке победителей этого чемпионата, — отметил заместитель руководителя регионального координационного центра чемпионата в Москве Евгений Колчев.
В компетенции «Плотницкое дело» задания состоят из модулей: сначала подготовка, составление чертежей, а затем изготовление изделия.
— Для каждого задания есть ограничения по времени, — пояснил Колчев. — Также оценивается качество исполнения.
Участие в таком престижном соревновании не только полезный опыт, но и шанс получить хорошую работу. Причем такая возможность есть не только у победителей. Заработная плата, на которую может рассчитывать студент, достигает 45 тысяч рублей.
Например, чемпионка прошлого года в компетенции «Прикладная эстетика» Алина Требникова сейчас преподает в институте и делится знаниями, полученными во время конкурса.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь Артемьев, директор Московского государственного образовательного комплекса:
— Наша основная задача — интегрировать систему среднего профессионального образования в реальный сектор экономики. Те семь специальностей, по которым в технополисе «Москва» соревнуются участники чемпионата, входят в топ востребованных российской экономикой профессий.
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