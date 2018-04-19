Участники чемпионата профессионального мастерства экономически востребованы

В столице проходят отборочные соревнования для участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

На базе технополиса «Москва» представлены семь компетенций чемпионата: плотницкое дело, производство мебели, веб-дизайн, полимеханика и автоматизация, промышленный дизайн, изготовление прототипов и инженерный дизайн. Отборочные соревнования по остальным компетенциям проходят в колледжах Москвы.

— Столица является ключевым регионом по подготовке победителей этого чемпионата, — отметил заместитель руководителя регионального координационного центра чемпионата в Москве Евгений Колчев.

В компетенции «Плотницкое дело» задания состоят из модулей: сначала подготовка, составление чертежей, а затем изготовление изделия.

— Для каждого задания есть ограничения по времени, — пояснил Колчев. — Также оценивается качество исполнения.

Участие в таком престижном соревновании не только полезный опыт, но и шанс получить хорошую работу. Причем такая возможность есть не только у победителей. Заработная плата, на которую может рассчитывать студент, достигает 45 тысяч рублей.

Например, чемпионка прошлого года в компетенции «Прикладная эстетика» Алина Требникова сейчас преподает в институте и делится знаниями, полученными во время конкурса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Наша основная задача — интегрировать систему среднего профессионального образования в реальный сектор экономики. Те семь специальностей, по которым в технополисе «Москва» соревнуются участники чемпионата, входят в топ востребованных российской экономикой профессий.