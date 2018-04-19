Зидан оценил свое решение отказаться от трансфера Кепы

"Кепа обладает большим талантом, но я не хотел подписывать вратаря посреди сезона. Я не жалею, что его трансфер не состоялся. Я не приверженец изменений в составе в середине сезона. Что касается будущего Кепы, то я не думаю о нем. Все мои мысли о полуфинале Лиги чемпионов", — приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что в январе «Реал» мог купить 23-летнего Аррисабалагу за 20 миллионов евро. Некоторое время назад голкипер продлил контракт с «Атлетиком», с увеличившейся суммой отступных до 80 миллионов евро.