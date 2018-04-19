Ещё
Зидан оценил свое решение отказаться от трансфера Кепы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зидан оценил свое решение отказаться от трансфера Кепы 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, почему в январе он отменил трансфер вратаря «Атлетика» Кепы Аррисабалаги.
"Кепа обладает большим талантом, но я не хотел подписывать вратаря посреди сезона. Я не жалею, что его трансфер не состоялся. Я не приверженец изменений в составе в середине сезона. Что касается будущего Кепы, то я не думаю о нем. Все мои мысли о полуфинале Лиги чемпионов", — приводит слова Зидана Marca.
Напомним, что в январе «Реал» мог купить 23-летнего Аррисабалагу за 20 миллионов евро. Некоторое время назад голкипер продлил контракт с «Атлетиком», с увеличившейся суммой отступных до 80 миллионов евро.
Soccer News: последние новости
Скоулз дал совет Моуринью, как использовать Санчеса Эллардайс недоволен действиями "Эвертона" Сычев оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз105
Россияне уничтожили французов на ЧМ22
Сборная России проиграла Швеции2
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним122
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение