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Правительство одобрило проект о сроке отмены прекращения уголовного дела
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Правительство одобрило проект о сроке отмены прекращения уголовного дела 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона, согласно которому прокурор или руководитель следственного органа в течение года сможет отменить прекращение уголовного дела или преследования, сообщается на сайте кабинета министров.
"Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в перечне решений.
Законопроектом предлагается установить годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, поясняется в сообщении.
По истечении одного года такая отмена будет возможна только на основании судебного решения, согласно Уголовно-процессуальному кодексу.
Принятие и реализация законопроекта позволят гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования, поясняет правительство. «Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
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