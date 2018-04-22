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Сегодня футбольный «Краснодар» сыграет с ЦСКА
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Сегодня футбольный «Краснодар» сыграет с ЦСКА 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Команды борются за попадание в Лигу Чемпионов
Сегодня футбольный «Краснодар» сыграет с ЦСКА
Игра пройдет 22 апреля, в воскресенье, на поле стадиона «ВЭБ-Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени, сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар». В составе гостей из-за перебора жёлтых карточек не сыграет лучший бомбардир Фёдор Смолов. В составе ЦСКА дисквалифицированных нет, из-за травм игру с «Краснодаром» пропустят защитник Виктор Васин, полузащитники Астемир Гордюшенко и Понтус Вернблум. Под вопросом участие в матче защитника Георгия Щенникова и полузащитника Алана Дзагоева.
Напомним, «Краснодар» после 26 туров, имея в багаже 47 очков, располагается на 5-й ступеньке в турнирной таблице. Армейцы с 48 турнирными баллами занимают 3-е место. Обе команды ведут борьбу за медали чемпионата России и попадание в зону Лиги Чемпионов УЕФА.
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 Ещё 2 источника 
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