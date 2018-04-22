Сегодня футбольный «Краснодар» сыграет с ЦСКА 

АиФ-Кубань: последние новости

Сезон катания в горах Сочи продлится до 20 мая

Чемпионка Игр в Сочи Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру

Стадион «Краснодар» стал доступным для людей с ограниченными возможностями