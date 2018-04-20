Американских военных уволили за присягу с куклой на руке

В США уволили полковника Национальной гвардии, принявшего присягу у девушки с куклой на руке. Об этом сообщает Air Force Times. Видео ранее было опубликовано в Facebook.

Клятву с марионеткой-динозавром во время официальной церемонии повторной присяги произносила мастер-сержант Национальной гвардии штата Теннесси Робин Браун. Девушка при этом двигала рукой так, чтобы кукла «повторяла» слова.

Церемония прошла 13 апреля. Видео было выложено в сеть на следующий день и быстро стало вирусным. Проводившего церемонию военнослужащего понизили до подполковника и уволили. Браун была снята с должности в Управлении по связям с общественностью штата, к ней применят другие административные меры. Кроме того, был отстранен и получил выговор гвардеец, снимавший происходящее.

В Нацгвардии Теннеси указали, что возмущены подобными вольностями в отношении проверенной временем военной традиции. «Принятие этой клятвы без должной торжественности и максимального уважения идет вразрез с традициями и священным долгом нашей военной семьи и не будет допущено», — говорится в заявлении.

В сети также сочли действия Браун и принимавшего у нее клятву военного неуважительными. Кроме того, полковника раскритиковали за зачитывание клятвы с листочка, а не по памяти, и за то, что он не держал руку поднятой.