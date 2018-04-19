Полковника Нацгвардии США понизили в должности и уволили. Он разыграл присягу c куклой динозавра

В штате Теннесси трое служащих Военно‐воздушных сил Национальной гвардии США были наказаны дисциплинарно, двое из них были понижены в должности. Причиной стал ролик, на котором они изображают принятие присяги куклой динозавра.

Ролик был выложен в Facebook-группе Air Force AMN/NCO/SNCO, которая представляет собой неофициальный форум для бывших и нынешних военнослужащих. На видео мастер-сержант Робин Браун приносит присягу с куклой динозавра на руке неназванному полковнику. Снимает видео сержант, чье имя также неизвестно.

Ролик вызвал возмущение среди участников группы, пишет WBIR. Многие назвали постановку издевательством над серьезной процедурой. Других удивило, что военные в принципе решили снять это видео и что их никто не остановил.

Разразился скандал, на который обратило внимание руководство Нацгвардии в Теннесси. Генерал-майор Терри Хастон заявил, что смущен из-за того, что офицеры позволили себе подобное обращение «с проверенной временем военной традицией».

Национальная гвардия Теннесси высоко ценит присягу, потому что эта клятва означает обязанность каждого военнослужащего защищать государство, нацию и все свободы, которыми мы все наслаждаемся. Не принимать эту клятву в торжественной обстановке противоречит традициям и священному долгу нашей военной семьи

— Терри Хастон.

Все участники съемки были наказаны. Полковник, руководящий присягой, был понижен до подполковника и уволен из Нацгвардии. Робин Браун была уволена с ее должности в Управлении по связям с общественностью, ей грозит дисциплинарное наказание. Сержант, снимавший видео, получил выговор и был понижен в должности.

Действия трех этих людей ни в коем случае не отражают профессионализм, честь и мужество 14 тысяч солдат и летчиков в Национальной гвардии Теннесси. Этот поступок не характеризует нашу организацию, мужчин, женщин и семьи, которые ежедневно жертвуют многим ради нашего государства. Для меня большая честь возглавлять такую профессиональную организацию

— Терри Хастон.

В Facebook-группе служащие также нашли инструкцию о том, как правильно принимать присягу. «Командир/гражданский руководитель следит за тем, чтобы церемония проводилась достойно и профессионально в месте, которое обеспечивает почтение к присяге; безопасность всех участников также должна быть первостепенной», — говорится в ней.