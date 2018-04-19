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Батистута пообещал приготовить обед на всех игроков «Ромы», если клуб выйдет в финал ЛЧ
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Батистута пообещал приготовить обед на всех игроков «Ромы», если клуб выйдет в финал ЛЧ 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Ромы» Диего Перотти, который восстановился после травмы и приступил сегодня к тренировкам, сделал партнерам по команде сюрприз. Аргентинец приготовил и угостил одноклубников традиционным блюдом со своей родины, асадо — мясом, которое готовится на открытом огне. Об этом сообщает Football Italia.
Некоторые футболисты «волков» разместили фотографии трапезы в соцсетях, что не осталось без внимания экс-нападающего «Ромы» Габриэля Батистуты, который пообещал накормить команду, если она пройдет «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Если «Рома» выйдет в финал Лиги чемпионов, я приеду в Тригорию и приготовлю обед на всю команду».
«Ливерпуль» примет на своем поле «Рому» 24 апреля, а ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов команды проведут в Риме 2 мая.
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