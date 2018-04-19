Андрей Тихонов: «Глушакову надо держаться и не опускать голову. И все наладится»

Бывший полузащитник "Спартака" , ныне главный тренер «Крыльев Советов», Андрей Тихонов в интервью «СЭ» отметил, что хавбек красно-белых Денис Глушаков — профессионал и прекрасный человек. Специалист также добавил, что Глушакову надо держаться и ни в коем случае не опускать голову.

Кого хотите в Лиге Европы — «Тосно» или «Авангард»?

— Для вас такой итог встречи с «Тосно» — шок?

— Смотрел встречу, как и предыдущие с участием «Спартака». Раньше случалось следующее: красно-белые били по воротам, и, допустим, мяч попадал в угол, пролетев у соперника между ногами, а сейчас это не прошло. Не получилось и в более простых моментах.

— Что бы посоветовали Денису в его ситуации?

— Очень хорошо его знаю. Это профессионал и прекрасный человек. Надо держаться и ни в коем случае не опускать голову. И все у Глушакова наладится. ( Сергей ЕГОРОВ

Полностью интервью Тихонова