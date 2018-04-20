Александр Зыбин: Результатом первой игры на ЧМ довольны, качеством — не совсем

Главный тренер юниорской сборной U18 Александр Зыбин прокомментировал результат стартового матча юниорского чемпионата мира по хоккею с Францией (7:1).

— Это был первый матч на турнире, тем более домашнем, который проходит у нас в России. У 18-летних ребят присутствовало волнение. Первый период вкатились, создали много голевых моментов. Думаю, игра понравилась зрителям. Результата мы достигли, качеством игры в третьем периоде мы не довольны. Будем дальше работать.

— Гол на последних минутах мобилизует?

— Забивать полетели все — и защитники, и нападающие. Вторые должны забивать, а первые обороняться. Мы говорили, что каждый должен заниматься своим делом. Будем разбираться.

— Что с Русланом Исхаковым?

— В первом периоде он поехал обыгрывать. У него выехала нога, и он вкатился в борт. Сначала вроде бы ничего, но потом почувствовал себя немножко некомфортно. Сейчас его повезли к доктору посмотреть, что с ногой.