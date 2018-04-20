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Александр Зыбин: Результатом первой игры на ЧМ довольны, качеством — не совсем
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Александр Зыбин: Результатом первой игры на ЧМ довольны, качеством — не совсем 

Российский стадион 57 минут назад
Фото: Российский стадион
Главный тренер юниорской сборной U18 Александр Зыбин прокомментировал результат стартового матча юниорского чемпионата мира по хоккею с Францией (7:1).
— Это был первый матч на турнире, тем более домашнем, который проходит у нас в России. У 18-летних ребят присутствовало волнение. Первый период вкатились, создали много голевых моментов. Думаю, игра понравилась зрителям. Результата мы достигли, качеством игры в третьем периоде мы не довольны. Будем дальше работать.
— Гол на последних минутах мобилизует?
— Забивать полетели все — и защитники, и нападающие. Вторые должны забивать, а первые обороняться. Мы говорили, что каждый должен заниматься своим делом. Будем разбираться.
— Что с Русланом Исхаковым?
— В первом периоде он поехал обыгрывать. У него выехала нога, и он вкатился в борт. Сначала вроде бы ничего, но потом почувствовал себя немножко некомфортно. Сейчас его повезли к доктору посмотреть, что с ногой.
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