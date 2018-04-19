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Более 75 тысяч англичан и аргентинцев приедут в Нижний на чемпионат мира
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Более 75 тысяч англичан и аргентинцев приедут в Нижний на чемпионат мира 

Newsroom24 56 минут назад
Фото: Newsroom24
К такому выводу пришли в аналитическом агентстве ТурСтат, которое по результатам анализа купленных билетов составило рейтинг популярности мирового первенства у гостей из-за рубежа.
Согласно полученным данным, иностранные болельщики купили на игры турнира 929 тысяч билетов, или 55% от общего числа.
45 тысяч билетов куплены аргентинцами, а 31 тысяча — англичанами.
Две эти сборные сыграют на «Стадионе Нижний Новгород» в рамках группового этапа ЧМ.
21 июня аргентинцы встретятся с хорватами, а через три дня английская сборная сыграет с командой Панамы.
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