Алаев: РФС не сомневался в положительном исходе допингового дела Камболова

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) закрыла дело о предполагаемом нарушении антидопинговых правил в отношении Камболова из-за отсутствия необходимых доказательств.

"Мы не сомневались в таком итоге. Подозрения в адрес игрока сборной оказались, естественно, безосновательны, с чем я его и поздравляю. РФС ведет последовательную борьбу с допингом, чистый спорт — наш приоритет", — сказал Алаев.

Камболов в текущем сезоне Российской футбольной премьер— лиги провел 17 матчей. Также в активе 28-летнего полузащитника две игры за сборную России, в которых он результативными действиями не отметился.