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Алаев: РФС не сомневался в положительном исходе допингового дела Камболова
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Алаев: РФС не сомневался в положительном исходе допингового дела Камболова 

ТАСС 49 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не сомневался в положительном результате расследования о предполагаемом нарушении антидопинговых правил защитником казанского «Рубина» и сборной России Русланом Камболовым. Такое мнение ТАСС высказал исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) закрыла дело о предполагаемом нарушении антидопинговых правил в отношении Камболова из-за отсутствия необходимых доказательств.
"Мы не сомневались в таком итоге. Подозрения в адрес игрока сборной оказались, естественно, безосновательны, с чем я его и поздравляю. РФС ведет последовательную борьбу с допингом, чистый спорт — наш приоритет", — сказал Алаев.
Камболов в текущем сезоне Российской футбольной премьер— лиги провел 17 матчей. Также в активе 28-летнего полузащитника две игры за сборную России, в которых он результативными действиями не отметился.
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