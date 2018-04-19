Ковтун: два раза с Олимпиадой не срослось, но в 2022-м всё должно получиться

Российский фигурист Максим Ковтун ответил на вопросы болельщиков во время прямого эфира в сети «Инстаграм». В частности, Максим опроверг информацию о пропуске следующего сезона, а также заявил, что собирается выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Выступать в следующем сезоне буду — это официальное заявление. Не знаю, откуда другая информация берётся, но она вечно откуда-то берётся. Будем ставить новые программы, старых не будет. Да, была программа под Pink Floyd, но я ее так и не прокатал ни разу, к сожалению. Может быть, где-то когда-нибудь прокатаю. Что касается четверного лутца, то я даже его приземлял. В падении, но приземлял. То есть докрученный… Нужно восстановиться, закачаться немножко и потом уже можно приступать к изучению новых элементов, шлифованию старых — работы хватает. Поеду ли на Олимпиаду? Кто ж знает? Жизнь такая: как-то у меня не срасталось последние два раза. Но в этот раз должно всё получиться», — сказал Ковтун.