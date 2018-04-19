Маша не промажет. Чемпионка мира к новым стрельбам готова

Утро трехкратной чемпионки мира и Европы, шестикратной чемпионки России по практической стрельбе из пистолета среди женщин Марии Гущиной начинается с чашечки ароматного кофе и, разумеется, меткого выстрела во время тренировки. Корреспондент «ВМ» пообщался с самой меткой девушкой России.

Стрелковый тир Федерации практической стрельбы России (ФПС) расположен в паутине переулков Лубянки. Четыре лестничных пролета вниз — и мы на месте. Мария надевает защитные тактические очки и наушники. Вслед за ней и мы — выстрел 9-мм пистолета в помещении звучит оглушительно, знаем по опыту.

Дальняя стена, стальные тарелкимишени (это они дают звонкий звук), обшивка стен и потолка из толстой резины — все здесь так «поклевано» пулями, как будто в тесной комнате рванул разом ящик гранат. В воздухе витает запах пороха. Кстати, в этом тире проходил стрелковую подготовку один из вице-премьеров правительства России

— Практическая стрельба — это стрельба из боевого оружия — пистолета, ружья или карабина — на результат и скорость, — поясняет Мария. — Надо стрелять точно и быстро. На соревнованиях много упражнений, и ни одно не повторяется. Мишени бывают статические, падающие, движущиеся, качающиеся, выскакивающие. Вдобавок стрелять можно с одного места, а можно в движении.

Мария стреляет метко, кучно и быстро. Как опытный штамповщик на производстве, который выполняет на конвейере свою операцию, почти не глядя. Алексей Рагозин, тренер Маши и глава Федерации практической стрельбы Москвы, шепчет как бы себе под нос: «Маша, Маша, когда ж ты промахнешься…» Бесполезно: на две сотни выстрелов Мария допустила всего один промах.

— Я люблю пистолеты, но в России более популярно ружье: его можно хранить дома, можно перевозить в тир и на матчи, а с пистолетом все не так, — поясняет Маша. — Мой пистолет хранится здесь, чтобы ехать с ним куда-то, надо получать разрешение за месяц.

Привет, оружие

Чемпионка со смехом признается, чем был определен ее выбор оружия: стрельба из ружья — это, как правило, грязь и плохие погодные условия. Пистолет — сухой тир, где все уютно, опрятно и ухожено, «более элегантно». Для девушки это явно имеет решающее значение.

— В этот спорт меня в одиннадцать лет отец привел, — признается Гущина. — Он был чемпионом России (полковник ФСБ Михаил Гущин, член совета ФПС России. — «ВМ»). Я попробовала, понравилось, и вскоре стали ездить вместе постоянно, у меня появилась своя кобура, я стала частью этой компании.

Уже в 14 лет Мария победила на своем первом турнире, кстати, проводившемся Федеральной службой охраны (ФСО). Тренеры и руководители Федерации практической стрельбы еще и обучают спецназовцев и оперативников тому, что называется «быстрый огневой контакт». Вдобавок это единственный вид, где стрелки двигаются, меняют место, а не стоят на линии в позе дуэлянта.

— Я человек скромный, и в школе одноклассники думали, что я стреляю из пневматики или из чего-то подобного, но не боевого оружия, — вспоминает Мария. — Но когда я победила на чемпионате России, лет в 14, наша директриса пришла в класс с цветами и при всех поздравила меня.

У мастеров стрельбы все свое — от оружия до кобуры и пояса-разгрузки с магазинами. Почти всегда чемпионов спонсируют компании-производители, но российские стрелки пострадали из-за санкций: патроны, которых надо много (200–1000 на тренировку), раньше поставляли европейские и американские компании. У российских заводов их приходится покупать. Спортсмены признают, что основные затраты — на патроны и перелеты на соревнования, хотя ФПС помогает членам сборной.

— Сейчас это стало очень популярным, женщин на каждом соревновании выступает до пятнадцати, много юниоров, — рассказывает Мария. — Но в основном мужчины 30–40 лет. Наш спорт подходит для зрелых и даже пожилых людей, даже в 60 лет есть шанс взять приз в своей возрастной категории. Стрелку не важны рост и вес, важны техника и возможность пробежать 10–15 метров. Так что в принципе уравниваются даже шансы мужчин и женщин.

Планы на будущее

Сейчас Маше — 23 года, она студентка Московского государственного областного университета (МГОУ) и планирует работать в школе, учить детей английскому. По крайней мере она убеждена, что иностранный язык людям в жизни нужен.

— Мне на соревнованиях английский и французский языки помогают заводить новые знакомства, — говорит она.

С работой в школе пока не точно. Но спорт в ее жизни навсегда.

— Мне практическая стрельба в прямом смысле успокаивает нервы, — смеется Маша. — Когда новички выходят на соревнования, они как осиновый лист трясутся. Каждое плохое попадание — трагедия, смерть на месте! А я стала легче относиться к происходящему, лишний раз не трачу энергию на негатив. А еще стрельба развила во мне концентрацию, хладнокровие. В стрельбе нельзя биться в горячке.

Спортсменка Гущина разумна, рассудительна, спокойна, а юный, в общем-то, возраст выдает только смешливость. У входа на стрелковую галерею, где проходит тренировка, висит плакат с правилами федерации. И первое из них — «Я всегда буду обращаться с оружием, как будто оно заряжено».

Маша осторожно двигается по залу: недавно, катаясь на лыжах, она получила травму — порвала связки, ее оперировали. Девушка переживает — скоро начинается сезон соревнований, а со времени получения травмы прошло всего три месяца. К спорту отец приучил ее с детства. Сейчас это (помимо стрельбы, конечно) лыжи и сноуборд, раньше в расписании был еще и бокс.

— Век новых технологий — это хорошо, но люди деградируют: зайдешь в кафе, и даже компании сидят — каждый в своем телефоне, — возмущается она. — Это большая проблема для школьников — они живут только там и забывают о настоящем живом мире. А ведь они могут достичь целей, успехов в любом реальном, настоящем деле! В рисовании, музыке, я бы сама хотела бы играть на фортепиано, но я просто времени на это не нахожу. Детей надо доставать из гаджетов, надо чем-то заинтересовывать. Каким-то делом, или спортом, или полезным занятием. Но не заставлять, а привлечь. Гаджеты на самом деле ужасная проблема.

Я счастлива, что независима от компьютерных игр. Надо объяснять ребенку, что там нет ничего интересного. Как и в соцсетях — одни постановочные картинки, в жизни все по-другому.

КСТАТИ

Знаменитая чешская фабрика Česká zbrojovka («Чешска зброевка») в этом году выпускает лимитированную серию — 500 пистолетов — под маркой CZ Shadow 2 Maria Gushchina. Имя нашей чемпионки нанесено на ствол любимого Машиного пистолета. Гущина — второй стрелок в мире, удостоенный подобной чести. Кстати, оружие из этой серии под номером один фабрика презентует ей.