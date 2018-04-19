«Реал Сосьедад» разгромил «Атлетико», «Барселоне» для чемпионства нужна одна победа

«Реал Сосьедад» в матче 33-го тура чемпионата Испании обыграл «Атлетико» — 3:0. Дубль в этой встрече сделал Хуанми, еще один мяч на счету Виллиана Жозе

Отставание мадридцев от «Барселоны» после этого тура увеличилось до 12 очков. Каталонцам для завоевания титула осталось завоевать 3 очка.

Чемпионат Испании

Лига 1 33-й тур "Реал Сосьедад" — «Атлетико» — 3:0 (1:0)

Голы: Виллиан Жозе, 27 (1:0). Хуанми, 80 (2:0). Хуанми, 90+2 (3:0).

"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Навас, де ла Белья, Элустондо, Каналес, Ильярраменди, Пардо (Сурутуса, 65), Янузай, Виллиан Жозе (Баутиста, 88), Оярсабаль (Хуанми, 72).

Предупреждение: Хуанми, 90+3.

Судья: Альберола Рохас.

19 апреля. Сан-Себастьян. Стадион «Anoeta».

"Алавес" — «Жирона» — 1:2 (0:0)

Голы: Алейкс Гарсия, 59 (0:1). Стуани, 86 — с пенальти (0:2). Томас Пина , 90 (1:2).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия (Вакасо, 74), Томас Пина, Торрес (Гарсия, 62), Ибаи Гомес, Гвидетти, Бурги (Собрино, 46), Эль-Хаддади.

"Жирона": Буну, Муньеса, Маффео, Алькала, Хуанпе, Адай, Тимор, Борха, Алейкс Гарсия (Пере Понс, 79), Лосано (Порту, 57), Олунга (Стуани, 67).

Предупреждения: Буну, 79. Эли, 84. Вакасо, 89. Маффео, 89. Гвидетти, 90+2. Тимор, 90+3. Гарсия, 90+4.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

19 апреля. Витория. Стадион «Mendizorroza».