«Атлетико» в гостях проиграл «Реал Сосьедаду» 

Команда Диего Симеоне уступила на выезде «Реал Сосьедаду». Встреча прошла на стадионе «Аноэта» и завершилась со счетом 0:3.
В составе победителей отметились бразильский форвард Виллиан Жозе (27-я минута), а также испанский нападающий Хуанми, который оформил дубль (80, 90).
Таким образом, «Атлетико» продолжает занимать 2-е место в таблице примеры, а «Реал Сосьедад», набрав 43 очка, расположился на 12-й позиции.
В другом матче «Жирона» обыграла «Алавес» (2:1) благодаря голам Алейкс Гарсии и Кристиана Стуани. У хозяев поле в концовке забил Томас Пина.