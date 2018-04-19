«Атлетико» в гостях проиграл «Реал Сосьедаду»

Команда Диего Симеоне уступила на выезде «Реал Сосьедаду». Встреча прошла на стадионе «Аноэта» и завершилась со счетом 0:3.

В составе победителей отметились бразильский форвард Виллиан Жозе (27-я минута), а также испанский нападающий Хуанми, который оформил дубль (80, 90).

Таким образом, «Атлетико» продолжает занимать 2-е место в таблице примеры, а «Реал Сосьедад», набрав 43 очка, расположился на 12-й позиции.