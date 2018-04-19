Ташуев провел первую тренировку в солигорском «Шахтере» 

Российский специалист Сергей Ташуев провел первую тренировку в новой команде — солигорском «Шахтере», сообщает пресс-служба клуба. После часовой теории игроки и тренеры вышли на верхнее поле, где еще в течение 90 минут и проходило вечернее тренировочное занятие. Разминку проводил Вячеслав Молчанов. Еще два ассистента — Борис Чирва и Адель Сасси — прибудут в расположение клуба в ближайшее время.
Ранее Ташуев возглавлял «Салют-Энергию», «Краснодар», "Спартак" (Нальчик), «Салют», «Металлург» (Донецк), «Анжи» и «Кубань». Краснодарцев специалист покинул 26 апреля 2016 года.
"Шахтер" в первых 3-х матчах чемпионата Белоруссии набрал 1 очко. В прошлом сезоне команда заняла третье место и завоевала право принять участие в квалификации Лиги Европы.