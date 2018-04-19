«Золотая корона» и «Синий пион»: в Волгограде в День Победы прогремит два салюта

В Волгограде в День Победы прогремит сразу два праздничных салюта. На традиционный фейерверк, который взлетит в небо над Центральной набережной, потратят 300 тысяч рублей из бюджета города.

— Разноцветные залпы будут разрываться с интервалом в 1–4 секунды, — сказано в документах на сайте госзакупок. — Во время салюта на 4–5 минуты в небе распустится не меньше десяти «Корон из парчи», «Синих пионов», «Белых хризантем», «Пальм с треском», «Мерцающих водопадов» и «Золотых корон».

Пять минут красочного зрелища волгоградцы в честь Дня Победы волгоградцы увидят и на Мамаевом кургане. Фейерверк за полмиллиона рублей начнется сразу после уникальных проекций на фигуру «Родины-матери». О том, как пиротехники готовятся к майскому салюту, читайте в нашем материале.