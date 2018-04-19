Главная команда ФК «Строгино» сыграет с клубом «Энергомаш» из Белгорода

Главная команда футбольного клуба «Строгино» в воскресенье, 22 апреля, встретится с коллективом «Энергомаш» из Белгорода. Матч состоится в рамках 20-го тура первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги зоны «Центр». Об этом сообщил пресс-атташе ФК «Строгино» Евгений Михайлов.

— Весна дарит строгинцам сложные, напряженные и важные матчи, с помощью которых проверяется выучка, растет исполнительское мастерство, шлифуется характер. Вслед за «Зорким» и «Сатурном», желто-синие проведут еще одну игру с прямым конкурентом за «шесть очков». «Строгино» и «Энергомаш» имеют одинаковое количество баллов в активе — по 32 и здоровое спортивное желание проявить себя, добыть спортивный результат, — отметил Евгений Михайлов

Матч состоится на стадионе «Янтарь» по адресу: ул. Маршала Катукова, д. 26. Начало в 16.00. Вход свободный.