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Явлинский пообещал инициировать реформу прокуратуры
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Явлинский пообещал инициировать реформу прокуратуры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Один из основателей партии «Яблоко» и кандидат в президенты России на прошедших в марте выборах Григорий Явлинский пообещал, что «при первой же возможности» инициирует реформу прокуратуры.
В четверг состоялся открытый форум московского отделения партии «Яблоко», на котором активисты и сторонники партии обсудили вопросы подготовки к предстоящим выборам мэра столицы в 2018 году и депутатов Мосгордумы в 2019 году.
Один из участников поинтересовался у Явлинского, мог бы он каким-то образом инициировать серьезную реформу всей прокуратуры. Вопрос вызвал дружный смех аудитории. «Вот вам ответ», — отметил Явлинский.
Но задавший вопрос сторонник партии не сдался и попытался убедить политика, что это ему под силу: «шанс у вас есть». Он напомнил, что Явлинский — все-таки публичный политик, был вместе с другими кандидатами приглашен на встречу с президентом после его избрания.
"Спасибо большое за вопрос, отвечу вам коротко: при первой же возможности я обязательно это сделаю", — ответил экс-кандидат в президенты, чем вызвал вновь смех и аплодисменты собравшихся.
"Это дело важное, серьезное", — добавил политик.
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