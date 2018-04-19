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Главный тренер юниорской сборной Канады сравнил Макдэвида и Лафренье
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Главный тренер юниорской сборной Канады сравнил Макдэвида и Лафренье 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер юниорской сборной Канады Дон Хэй прокомментировал итоги стартового матча юниорского чемпионата мира в Магнитогорске против сборной США (6:4), отметив самого молодого игрока в своей команде — Алексиса Лафренье, фаворита драфта-2020.
— В североамериканском противостоянии всегда тяжело играть. Обе команды противостояли друг другу на высочайшем уровне. Было несколько ошибок, но вратарь нас выручал. Колонн Эллис совершал важные спасения. Мы забивали, когда к этому распологали возможности, в самое важное время. У нас вся работа в процессе. Это была первая игра, на которой мы собрались все вместе после двух выставочных. Мы идем дальше. Есть много над которыми надо поработать. Это, очевидно, большая победа для нас. США — очень хорошая команда. Мы проделали большую работу, чтобы сдержать их.
— Что вы взяли из прошлого победного опыта на юниорском чемпионате в Сочи в 2013?
— То, что каждая игра будет отличаться от предыдущих. Важно уметь расслабляться и нажимать «педаль газа» в нужное время.
— Чем подготовка команды на юниорском и молодежных чемпионатах?
— На молодежном чемпионате игроки уже чуть более зрелые, много задрафтованных. Они также играют не только за свою страну, но и за свое имя.
— Около семи тысяч болельщиков присутствовало сегодня на трибунах…
— Это большая публика. Была позитивная атмосфера.
— Можете ли вы сравнить этот состав, с тем, что была в Сочи. Там ведь был Коннор Макдэвид.
— Я считаю, что каждый состав чем-то отличается. Макдэвид — особенный игрок, он играл тогда очень хорошо. У нас, как и у США есть прекрасные шестнадцатилетние игроки. Это прекрасное время для таких игроков.
— Алексис Лафренье похож по стилю игры на Коннора Макдэвида?
— Лафренье великолепно играет. Это прекрасно видеть уверенного в себе игрока. (Юрий ШИРИНКИН)
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