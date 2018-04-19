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Окружные соревнования по гиревому спорту пройдут в «Динамике»
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Окружные соревнования по гиревому спорту пройдут в «Динамике» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамика» района Щукино в субботу, 21 апреля, пройдут финальные окружные соревнования по гиревому спорту. Состязания проводятся в рамках спартакиады «Спорт для всех».
— К участию в соревнованиях допускаются сборные команды районов Северо-Западного округа Москвы, в составе которых могут быть мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Начало соревнований в 12.00. Напомним, ФОК «Динамика» располагается по адресу: 1-й Пехотный переулок, дом 8.
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