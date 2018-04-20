Пять швов на голове тренера. В Турции опять какая-то жуть 

Дерби «Фенербахче» и «Бешикташа» в полуфинале Кубка Турции не продлилось и часа. Арбитр Мете Калкаван и так трижды прерывал игру из-за буйства болельщиков, но после того, как главного тренеру «Бешикташа» разбили голову.
В сторону скамеек запасных с трибун летели самые разные предметы — в итоге не повезло Шенелу Гюнешу. Он был госпитализирован.
Теперь на его макушке пять швов.
Также ранен ассистент Гюнеша Эрдинк Гултекин. Кроме того, в первом тайме красную карточку получил Пепе. После потери Гюнеша поле покинули все игроки «Фенербахче» и «Бешикташа». Среди них — Роман Нойштедтер, Мартин Шкртел, Матье Вальбуэна, Жулиано и Джанер Эркин (Луиш Нету и Гекхан Тере смотрели матч из запаса).
До происшествия с Гюнешем случилась еще и стычка в тоннеле, ведущем к полю.
Первый матч полуфинала закончился со счетом 2:2 (там были удалены три игрока). Решение о переигровке турецкая футбольная федерации примет позднее. Первый финалист Кубка — «Акхисар Беледиеспор», обыгравший по сумме двух матчей «Галатасарай».