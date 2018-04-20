Пять швов на голове тренера. В Турции опять какая-то жуть

Дерби «Фенербахче» и «Бешикташа» в полуфинале Кубка Турции не продлилось и часа. Арбитр Мете Калкаван и так трижды прерывал игру из-за буйства болельщиков, но после того, как главного тренеру «Бешикташа» разбили голову.

В сторону скамеек запасных с трибун летели самые разные предметы — в итоге не повезло Шенелу Гюнешу. Он был госпитализирован.

Теперь на его макушке пять швов.

До происшествия с Гюнешем случилась еще и стычка в тоннеле, ведущем к полю.

Первый матч полуфинала закончился со счетом 2:2 (там были удалены три игрока). Решение о переигровке турецкая футбольная федерации примет позднее. Первый финалист Кубка — «Акхисар Беледиеспор», обыгравший по сумме двух матчей «Галатасарай».