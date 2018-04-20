В Турции не доиграли матч Кубка страны из-за поведения фанатов

Футбольный матч за Кубок Турции, в котором встречались непримиримые соперники «Фенербахче» и «Бешикташ», был остановлен на исходе часа игры при счете 0:0 из-за агрессивного поведения фанатов. Болельщики, в частности, забросали скамейки запасных игроков посторонними предметами, а также ранили тренера, пишет местное спортивное издание Fanatik.

Как сообщается, Шенол Гюнеш, наставник «Бешикташа» получил травму головы. Врачам пришлось наложить ему несколько швов прямо на стадионе, после чего он был направлен в госпиталь.

Активная часть фанатского движения «Фенера» была агрессивно настроена к игрокам и тренерам соперника и фактически сорвала матч. Судья поединка Мете Калкаван несколько раз останавливал игру из-за поведения болельщиков, которые бросали на поле посторонние предметы. Тем не менее он отправил команды в раздевалки только после того, как обнаружилось повреждение у Гюнеша.

Что касается самой игры, то она тоже была достаточно напряженной. Футболисты не щадили друг друга. Так, в первые минуты встречи с поля был удален португальский защитник «Бешикташа» Пепе. В первом полуфинальном матче между командами рефери показал три красные карточки. Игра тогда завершилась со счетом 2:2.

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