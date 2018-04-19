Александр Зыбин: Результата в матче со сборной Франции мы достигли

— Это был первый матч на турнире, тем более домашнем, который проходит у нас в России. У 18-летних ребят присутствовало волнение. Первый период вкатились, создали много голевых моментов. Думаю, игра понравилась зрителям. Результата мы достигли, качеством игры в третьем периоде мы не довольны. Будем дальше работать.

— Гол на последних минутах мобилизует? — Забивать полетели все — и защитники, и нападающие. Вторые должны забивать, а первые обороняться. Мы говорили, что каждый должен заниматься своим делом. Будем разбираться.

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— Что с Русланом Исхаковым? — В первом периоде он поехал обыгрывать. У него выехала нога, и он вкатился в борт. Сначала вроде бы ничего, но потом почувствовал себя немножко некомфортно. Сейчас его повезли к доктору посмотреть, что с ногой, — передает слова Зыбина пресс-служба Федерации хоккея России.

В следующем матче 21 апреля сборная России сыграет против команды Чехии. Встреча начнется в 13:30 по московскому времени.

Напомним, что юниорский чемпионат мира по хоккею проходит в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля.