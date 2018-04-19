Музей Победы на Поклонной горе в годовщину окончания битвы за Москву приглашает на просмотр уникального 3D-фильма

Ежедневно в Зале славы оживают события одного из самых значимых сражений Второй мировой войны. Благодаря спецэффектам зрители оказываются в эпицентре ожесточенных боев в Подмосковье.

Музей Победы, расположенный на Поклонной горе, приглашает жителей и гостей столицы погрузиться в события битвы за Москву, которая завершилась 20 апреля 1942 года.

Ежедневно в Зале славы в начале каждого часа с 11:00 до 17:00 бесплатно демонстрируется уникальный 3D-фильм «Дорога к Победе». На куполе величественного зала оживают события одного из самых значимых сражений Второй мировой войны. Благодаря спецэффектам зрители оказываются в эпицентре ожесточенных боев в Подмосковье, становятся свидетелями обороны осажденной столицы, видят небывалую силу духа народа, испытывают неподдельную гордость за стойкость и мужество своих предков.

Фильм, созданный с помощью технологии 3D-mapping, также рассказывает о героической обороне блокадного Ленинграда, боях за Сталинград и под Курском, а завершается праздничным салютом, красочные искры которого расцвечивают красную звезду и орден «Победа» на куполе Зала славы.