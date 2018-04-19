Если ты видишь это на своей машине, не думай, что удачлив. Жди беды.

Фантазия воров и мошенников безгранична. Иногда одно лишь неверное движение способно лишить тебя машины, а порой и жизни.

Угнать машину со всеми ее новороченными системами сигнализации в наше время непросто. Но преступники, однако, находят способ. Представь, ты припарковал машину около супермаркета. Через несколько минут возвращаешься с сумкой продуктов, загружаешь багажник. Достаешь ключи, открываешь машину и вдруг замечаешь под дворниками рублевую, долларовую или евро купюру. Вот удача!

Пока ты тянешься рукой к своему заветному счастью, откуда не возьмись выскакивает вор, твоими же ключами заводит автомобиль и уезжает. Тебе же достается банкнота, возможно, фальшивая. Если ты, конечно, успел ее схватить.

Такому «разводу» поддаются многие водители США и Европы. Несколько раз это случилось и в городах России. Именно поэтому очень важно распространить эту информацию среди как можно большего количества людей, пока дело мошенников не приняло серьезный оборот. Предупрежден — значит вооружен!

Так поступила и Кири Виман из Америки. К счастью, ей удалось предотвратить угон автомобиля, но на «приманку» воров она, все же, клюнула, подумав, что кто-то решил сделать ей подарок на Рождество.

Нам же стоит быть особенно внимательными во время новогоднего шоппинга — в преддверие праздника легко поверить в то, что кто-то просто решил тебя «осчастливить».

Кири, как и многие другие, вытащила купюру, на которой было написано: «Ага! Ты думала, он настоящая?» К счастью, женщина обладала быстрой реакцией и успела остановить преступника. Видимо, сработал материнский инстинкт — годовалый сын Кири сидел сзади.

Поделись этой историей со своими друзьями! Кажется, с нами такого никогда не случится, но, к сожалению, мы ошибаемся. Иногда это может случиться именно с нами. Не оставайся в стороне! Распространи это предупреждение среди всех, кого ты знаешь!