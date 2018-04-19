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Тиаго Силва недоволен, что критика в его адрес затрагивает семью
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Тиаго Силва недоволен, что критика в его адрес затрагивает семью 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник и капитан «ПСЖ» Тиаго Силва не исключает, что после истечения контракта покинет команду. Футболист все чаще недоволен критикой в его адрес.
«Невозможно не слушать критику. Но, ни газета, ни журналисты не скажут мне, кто я такой. Я уважаю любое мнение, но, когда тебя атакуют лично, это раздражает. Мне особенно неприятно, когда это влияет на мою семью и близких. Однако, когда вы носите футболку «ПСЖ», нужно быть к этому готовым.
Мне же нужно продолжать работать и помочь товарищам по команде. Что касается будущего — мне 33 года, контракт действует еще два сезона, после посмотрим», — цитирует Силву Goal.
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