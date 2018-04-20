Пыльный смерч в Петрозаводске попал на видео 

Появление смерча на улицах Петрозаводска стало неожиданностью для местных жителей. Видео и фото необычного природного явления появились в соцсетях.
Судя по кадрам очевидцев, вихрь появился неподалеку от республиканской больницы в районе спортивно-развлекательного центра «Горка» на Лосоинском шоссе.
ФедералПресс ранее писал, что Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Карелии в ближайшие дни. По данным синоптиков, уже 20 апреля в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, а 21 апреля на большей части Северо-Западного федерального округа будут идти дожди.