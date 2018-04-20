Пыльный смерч в Петрозаводске попал на видео

Появление смерча на улицах Петрозаводска стало неожиданностью для местных жителей. Видео и фото необычного природного явления появились в соцсетях.

Судя по кадрам очевидцев, вихрь появился неподалеку от республиканской больницы в районе спортивно-развлекательного центра «Горка» на Лосоинском шоссе.